İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı kesilerek çıkartıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi'nde bulunan Eşref Uslu Okulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ö.A.'nın parmağı oynadığı su termosunun kapağına sıkıştı. Olayı gören arkadaşlarının durumu bildirdiği okul yönetimi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun parmağındaki kapağı keserek çıkarttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.