Öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısının adı kütüphanede yaşatılacak

Kocaeli Kitap Fuarı'nda Gebze'de öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu için okulunda yapılacak kütüphane için oluşturan kumbaraya kitap atan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “En güzel kütüphaneyi öğretmenimiz Necmeddin Kuyucu adına kazandırmış olacağız.” dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencisi tarafından öldürülen müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun adı okulunda yapılacak olan kütüphanede yaşatılacak. Memur-Sen'in yapımını üstlendiği kütüphane için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'nda kumbara oluşturuldu. Kitap fuarının giriş kısmına yerleştirilen kumbaraya ziyaretçiler tarafından her gün yüzlerce kitap atılıyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da bugün Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara katılarak Kuyucu için oluşturulan kumbaraya kitap attı. Başkan Yalçın'a Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal eşlik etti.

"En güzel kütüphaneyi öğretmenimiz Necmeddin Kuyucu adına kazandırmış olacağız””

Kumbaraya vatandaşlar ile birlikte kitap atan Yalçın, yaptığı açıklamada Necmeddin Kuyucu'ya yakışır bir kütüphane yapılacağını belirterek, “En güzel kütüphaneyi öğretmenimiz Necmeddin Kuyucu adına kazandırmış olacağız. Bir eğitim sendikası olarak, eğitim çalışanlarının ve hürriyetleri ile haklarını savunan üyesine, ülkesine, bütün insanlığa ilişkin duyarlılığıyla bu anlamda bir teşkilatlanma ve emek örgütü olarak bizim için bu faaliyet çok önemli bir faaliyet. Çünkü bir öğretmenin en önemli görevi, amacı öğrencisine faydalı olabilmektir. En büyük gayesi de ülkesinin kültürlü ve ileri demokrasiyi yaşayan gelişmiş ve dünyada gelir dağılımın en başta olan ülkeler arasında olmasıdır. Bir eğitimcinin bu durumdan farklı bir ideali olmaz. Çünkü bizim eğitimciler olarak işimiz millet ve hizmet yükümüz yenilen medeniyettir.” dedi.

“Bizim için yeniden medeniyetin yeniden inşası son derece kıymetli”

Öğretmenlerin amacının dünyayı inşa etmek olduğunu ifade eden Yalçın, “Bu toplum, bu millet dünyaya adalet dağıtmış üç kıtada hakimiyet sürmüş büyük bir cihan devleti olarak dünyanın her tarafında saygın itibar gören bir devleti inşa etmiş milletiz. Dünyanın yeniden bunaldığı küresel emperyalizmin, işgalci Siyonizm'in dünyayı yaşanmaz hale getirdiği ve insanların tekrardan çıkış yolu aradığı bir zeminde bizim için yeniden medeniyetin yeniden inşası son derece kıymetli. Bu anlamda amacımız yeniden dünyayı inşa etmek ve ihya etmektir. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir kitleyiz. Öğrencileri yetiştirmek için kendi ailesini ihmal eden öğrencilere fedakarlık yapan bir mesleği icra ediyoruz.” diye konuştu.

“Bir öğretmen için en acı şey öğrencisi tarafından katledilmek olabilir”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Necmeddin öğretmen için yaptıkları fedakarlık için teşekkür eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Yaptığımız işin fedakarlıklarını biliyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir öğretmen için en acı şey öğrencisi tarafından katledilmek olabilir. Necmeddin öğretmen ve ailesi bu acıyı tattı. Bu bizim asla tasrif edebileceğimiz bir durum geldi. Şehit öğretmenimizin yaşadığı bu tatsız hadise hepimizi derinden üzdü ve bu bir resim gösteri. Yaşanan olay sonrasında on binler yürüdü. Bu son derece önemliydi. Sadece o meydanda 10 binler yürümedi, aynı zamanda mülkü amirlerde bir iradede bulundu. Bugün bu ortamı bizler için sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.