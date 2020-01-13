Öğretmen adaylarına ‘Bilim Merkezi Eğitimi'

TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamındaki ‘Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Bilim Merkezi'nde' projesi, 7-12 Ocak tarihlerinde Kocaeli Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi'nin yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Fen Bilimleri öğretmen adaylarını alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen çalışma yoğun bir program ile tamamlandı. Eğitimler öncesinde Bilim Merkezi'ni gezen öğretmen adayları, eğlenceli vakitler de geçirdi.

Kocaeli Bilim Merkezi birbirinden farklı alanlarda öğretmen eğitimlerine 2016 yılı Kasım ayından bu yana devam ediyor. Bu kapsamda son olarak yapılan eğitimlere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri katıldı. Öğretmen adayları okul dışı öğrenme, okul dışı öğrenme ortamları, detaylı bilim merkezi düzenek eğitimi, bilim merkezi gezilerini nasıl verimli hale getirileceği, robotik kodlama ve tasarım alanlarında detaylı bir eğitime tabi tutuldu. Bugüne kadar Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen 126 eğitime, 1286 öğretmen adayı katılım sağladı.