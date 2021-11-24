Öğretmenler Günü'ne özel voleybol turnuvasında şampiyon Yenikent Anadolu Lisesi

Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği voleybol turnuvasında şampiyonluğa Yenikent Anadolu Lisesi ulaştı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kocaeli'de birçok organizasyon yapılırken Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Derince genelinde öğretmenler için bir voleybol turnuvası organize etti. Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla gerçekleşen ve büyük çekişmeye sahne olan turnuvada şampiyonluğa Yenikent Anadolu Lisesi ulaşırken, Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatih Orta Okulu üçüncü ve Derince Özel Eğitim Uygulama Okulu da dördüncü oldu.

Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final maçlarını Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turgut Cüre, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, okul müdürleri ve öğretmenler takip etti. Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenledikleri turnuvanın final maçının ardından ise gerçekleşen törenle protokol tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.