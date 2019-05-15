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Öğretmenler odası çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gece saatlerinde bir okulda çıkan yangında öğretmenler odası kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gece saatlerinde bir okulda çıkan yangında öğretmenler odası kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre gece 03.00 sularında Şehitler Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan Gölcük Tersane İlkokulu'ndan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sev edilen itfaiye ekiplerince yapılan incelemede öğretmenler odasında yanma olduğu belirlendi. Camı kırarak içeri giren ekiplerin müdahalesi yangın kontrol altına alınarak söndürülürken öğretmenler odası ise kullanılamaz hale geldi. Yangının patlayan buzdolabından çıktığı iddia edildi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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