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Öğretmenlere doğa bilinci eğitimi

İzmit Belediyesi’nin Doğa Eğitim Kampüsü Projesi çerçevesinde öğretmenlere doğa ile ilgili eğitim verildi.

İzmit Belediyesi'nin Doğa Eğitim Kampüsü Projesi çerçevesinde öğretmenlere doğa ile ilgili eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler öğrendiklerini öğrencilerine aktaracak.


Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Doğa Eğitim Kampüsü Projesi çerçevesinde çevre bilinci yüksek, doğa ile bağları kuvvetli, yenilikçi ve üretken nesillerin yetişmesi için 3'üncü eğitmen eğitimleri 14-16 Kasım tarihlerinde Sarısu Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi. Ekoloji temelli öğrenme, ormanda bir gün planlaması, doğayı sınıfa taşımak, ekofobi, biyofili ve ormanda risk değerlendirmeleri gibi konularla ilgili teorik bilgilerin yer aldığı eğitimde, öğretmenlere İzmit Belediyesi Doğa Eğitim Kampüsü modeli anlatıldı.


Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler, öğrencileri ile Çayırköy'de bulunan orman alanında İzmit Belediyesinin desteği ile aktif uygulamalara başlayacak.

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