Öğretmenlerle istişare toplantısı düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Antikkapı Restoran'da Beden Eğitimi Öğretmenleri İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli il ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, büyükşehir yetkilileri ve çok sayıda davetli öğretmen katıldı. 30 yılı aşkın öğretmenlik yaptığını söyleyen Karaosmanoğlu, “Sizin halinizi çok iyi biliyorum. 10 yıl belki 20 yıl sonra öğrencilerinizin karşınıza çıkıp ‘hocam' demesi sizin için çok büyük onur olacaktır. Şehirler büyüdükçe öğretmenliğin değeri en az 100 kat daha artıyor. Çünkü kırsalda devam etmekle beraber eskiden hayat çok daha doğaldı. Eskiden öğrenciler hem çalışıp hem de okurdu. Ama büyüyen şehir hayatları bunu bitirdi. Şehir hayatı bizi durağanlaştırdı” dedi.

Herkesin harekete ihtiyacı olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu, “Baktığımız zaman hastaneler dolu, demek ki hastamız çok. Bunun nedeni sporsuz bir hayattır. Başta geçlerimiz olmak üzere sosyal hayatta size çok büyük bir ihtiyaç var. Sosyal hayatta sporu teşvik etmemiz gerekiyor. Mutlaka her vatandaşımızın en az bir alanda spor yapmasını temin etmemiz gerekiyor. Bu alanda yaptığımız çalışmalar çerçevesinde sayıyı ciddi anlamda artırdık, fakat biliyoruz ki, bu da yeterli değil. Çünkü kentimizde hala spor yapmayan binler var” diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmenleri bir okulun bel kemiği konumundadır diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Çocukların en sevdiği hocalar beden eğitim öğretmenleri olur. Bu anlamda sizlerin çok iyi bir yol çizip, çocuklarımızı sağlıklı ve faydalı birer birey yapmanız gerekiyor. Her okulumuzda bir spor salonunun olması en büyük amacımızdır. İnanarak çalışırsanız çalışmalarınızda başarı da gelecektir. Bu yolda biz de arkanızda olacağız. Uğraşırsak güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.