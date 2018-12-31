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Okul hizmet masası iş başında

İzmit Belediyesi’ne tarafından faaliyete geçirilen Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarına hizmetlerine devam ediyor.

İzmit Belediyesi'ne tarafından faaliyete geçirilen Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarına hizmetlerine devam ediyor.


3 yıl önce faaliyete geçirilen ve okullar için büyük kolaylık sağlayan Okul Hizmet Masası tarafından okullardaki eksikler giderildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, okul hizmet masası görevlilerince iki hafta içerisinde İzmit İmam Hatip Anadolu Lisesi,29 Ekim Orta Okulu, Devlet Su İşleri Spor salonu, Muammer Aksoy İlkokulu, Nuh Çimento Özel Eğitim, Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Leyla Atakan İlkokulu, Ulusal Egemenlik Orta Okulu, İzmit Anadolu Lisesi'nde sınıf boyama, projeksiyon tamiri, su kanalı açma, dolap tamiri, elektrik, musluk, çatı tamir işleri gerçekleştirildi. Okul yönetimleri yapılan işler için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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