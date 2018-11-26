Okul Hizmet Masası sorunları çözmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi'nin oluşturduğu “Okul Hizmet Masası” İzmit'teki okulların fiziki ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın talimatıyla oluşturulan Okul Hizmet Masası 4 yıldır eğitim kurumlarına hizmet veriyor. 3 personelin bulunduğu masa sayesinde yüzlerce okulda binden fazla sorun giderildi. Okullarda bir iş gününü geçmeyen tamir ve bakım işlerini yapan Okul Hizmet Masası, Kuruçeşme İmam Hatip Orta Okulu, Balören İlkokulu ve Ulusal Egemenlik İlkokulunda tuvalet, lavabo, kapı, elektrik, boya, sıva işleri yapıldı. Okul Hizmet Masası sayesinde adeta nefes aldıklarını belirten okul yetkilileri, ” İzmit Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nin okullardaki çevre eğitimleri de devam ediyor. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası ve Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinin gönüllü olarak destek verdiği çevre bilinçlendirme eğitimi Akşemsettin İlkokulu, Farabi İlkokulu, Tuncay Emir Anaokulu, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu, Zübeyde Hanım İlkokulu ve 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda da verildi.

405 öğrenciye verilen eğitimde geri dönüşümün önemi anlatılarak elektronik atıkların, atık pillerin, bitkisel yağların çöpe atılmaması istendi. Çevre bilinçlendirme eğitimleri sayesinde geri dönüşüm toplama oranında önemli artış olduğu kaydedildi.