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Okul Hizmet Masası'na tatil yok

İzmit Belediyesi’nin örnek projelerinden Okul Hizmet Masası, okullar tatil olmasına rağmen hizmetlerine devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin örnek projelerinden Okul Hizmet Masası, okullar tatil olmasına rağmen hizmetlerine devam ediyor.


Şimdiye kadar birçok okuldaki eksikleri gideren İzmit Belediyesi Okul Hizmet Masası tarafından Atatürk Orta Okulu, İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Hakkaniye İlkokulu, İnkılap Orta Okulu, Alikahya Fatih Orta Okulu'nda boya badana işi yapıldı. Okulların tatil olmasına rağmen çalışmaların devam ettiğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “Bütün çabamız çocuklarımızın daha güzel sınıflarda eğitim görmeleri içindir” dedi.

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