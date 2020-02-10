Okul kantinlerine sıkı denetim

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile birlikte okul kantinlerinin denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçedeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm okullarda denetim yapan ekipler, gıda maddelerini tek tek inceliyor. Ürünlerin okul gıdası standartlarına uygun olup olmadığına dikkat eden ekipler aynı zamanda ürünlerde son tüketim tarihi ve etiket kontrolü de yapıyor.

Öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade etmeyen zabıtalar, uygun ürün satılması konusunda kantincilere uyarılarda bulunuyor. Ekipler, gıda ürünlerinin denetimi ile birlikte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, çalışma ortamı gibi bir çok konuda kantinleri kontrol ediyor. Körfez Belediyesi'nin kantin denetimleri eğitim yılı boyunca ilçe genelindeki okullarda periyodik olarak devam edecek.