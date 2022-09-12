Okul kıyafeti alışverişinde yoğunluk

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Velileri ise okul kıyafeti ve kırtasiye alışverişi heyecanı sardı. Özellikle hafta sonu ve okulun ilk günü veliler kıyafet satılan işyerlerine akın etti. Kıyafet deneyen çocuklar ve aileleri hem mağazaları hem de kabinleri doldurdu. Deneme kabinlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Velilerin en çok tercih ettiği mağazalardan birisi de, Bekirdere'de bulunan ve 96 okulun kıyafetlerini satan EKN Tekstil oldu. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı okul kıyafeti katı bulunduğunu ifade eden EKN Tekstil sahibi Ceyhun Eken, "Yoğunluğumuz mevcut. Tüm velilere hizmet verebilmek için 21.00'e kadar açığız" dedi.

“96 okulun kıyafetini sattığımız için ilk tercih olduk, bu yüzden yoğunluk var”

Yaşanan yoğunluğu değerlendiren EKN Tekstil sahibi Ceyhun Eken, “Alışverişi son günlere bırakanların oluşturduğu bir yoğunluk mevcut. Sezon başladığından bu yana birçok öğrencimizi giydirdik. Bu hafta sonu ise ayrı bir yoğunluk yaşanıyor. 96 okulun kıyafetini sattığımız için, velilerin ilk tercihi biz olduk, bu yüzden özellikle son haftasonu çok fazla bir yoğunluk var. En önemli ihtiyaçlardan birisi ile paça boyu. Bunu da ücretsiz sağladığımız için, velilerimiz tercih ediyorlar” dedi.

“En sağlıklısı pamuklu ürünlerdir”

23 yıldır okul kıyafeti sattıklarını ifade eden Eken, “Son 17 yıldır üretimi kendimiz yapıyoruz. Bunca yılın tecrübesiyle okul çocuklarımıza neyin iyi, neyin kötü geldiğini bizzat tecrübe ederek öğrendik ve ona göre hareket ediyoruz. Örneğin okul kıyafetlerimizi pamuklu ürünlerden seçiyoruz ve asla polyester pamuk karışımı kullanmıyoruz. Çünkü en sağlıklısı pamuklu ürünlerdir. Polyester pamuk karışımı üretim daha az maliyetli olduğu için daha ucuz olabilir ama asla sağlıklı değildir. Bu yüzden biz pamuklu ürünleri tercih ediyoruz” diye konuştu.

“Merdiven altı üretimlerle çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım”

Velilere uyarıda bulunan Ceyhun Eken, “Çakma okul kıyafeti üretildiğinde renkler, desenler zaman içerisinde ortaya çıkabiliyor. Bu sefer de veliler yeniden okul kıyafeti alma gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirler. O yüzden merdiven altı kalitesiz üretimlerle çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmayalım” şeklinde konuştu.