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Okul önlerinde zabıta önlemi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yürütüyorKörfez Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda yolda önlem alarak öğrencilerin güvenli bir biçimde okuldan çıkışlarını sağlıyor.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor


Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda yolda önlem alarak öğrencilerin güvenli bir biçimde okuldan çıkışlarını sağlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Ekiplerimiz okulların giriş ve dağılım saatlerinde araç trafiğini de aksatmayacak şekilde öğrencilerin kara yollarından karşıya geçişlerini sağlıyor. Öğrencilerin ve velilerin esenliği, huzuru ve memnuniyeti için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz” dediler.

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