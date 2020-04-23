Okula gidemeyen özel çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde şarkı söyleyerek kutladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar, korona virüs nedeni ile okula gidemeyince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı süsledikleri evlerinde şarkı söyleyerek kutladılar.

Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören ve korona virüs tedbirleri kapsamında okullarına gidemeyen özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı. Rehabilitasyon merkezinde görevli uzmanların öncülüğünde çocuklar ve aileleri evlerini Türk bayrakları ile süsledi. Daha sonra kamera karşısına geçen çocuklar, şarkı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Özel çocukların evlerinde 23 Nisan kutlaması renkli anların yaşanmasına neden oldu.