Okula giderken minibüsün altında kalana öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde okula giden 2. sınıf öğrencisi Medine Ş., sokaktan geçen bir minibüsün altında kalarak yaralandı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan öğrenci, hastaneye kaldırılırken, olayı öğrenen veliler panikle okul önüne akın etti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Özdil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinden Özdil Sokak'ta seyir halinde olan Mehmet Ali T. İdaresindeki 41 AT 592 plakalı minibüs, okula evinden okula giden 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Medine Ş.'ye çarptı. Minibüsün altında kalan Medine Ş.'yi gören Mehmet Ali T. çevredekilerden yardım istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan küçük kızın yardımına koşarken, diğer yandan da durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük çocuğu çevredeki vatandaşlar kurtardı

Çevredeki vatandaşlar tarafından araç kaldırılarak altındaki Medine Ş. kurtarıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Medine Ş. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince sürücü Mehmet Ali T. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayı duyan veliler ise olayın yaşandığı sokak üzerinde bulunan okul önünde toplanarak okul yönetiminden olayla ilgili bilgi aldı. Daha önce de aynı sokakta kazaların meydana geldiğini söyleyen veliler, duruma tepki gösterdi.

“Aracı kaldırarak çocuğu çıkarttık”

Olay anını anlatan Muharrem Aytaş, “Bağırış oldu, hemen dışarı çıktık. Baktık çocuk arabanın altında kalmış. Çıkartmaya çalıştık. Çıkartamadık. Bir velinin aracı geldi. Beş altı kişi toplandık. Aracı kaldırarak çocuğu çıkarttık. Çocuk baygındı, ağzından burnundan kan geliyordu. Daha önce böyle bir kaza yaşandığını bilmiyorum ama sokakta kaldırım yok. Yaya geçidi ve tabela yok. Çok tehlikeli insanlar hızlı geçiyor buradan” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.