Okula giren hırsızlar, etkinlikler için toplanan paraları çaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir okula giren hırsızlar, düzenlenecek olan etkinlikler için toplanan bin 240 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde bulunan Petkim Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde okulun bahçesine gelen kimliği belirsiz 3 şahıslardan biri havalanma borusundan tırmanarak okulun içine girerek, diğer 2 şahıs için kapıyı açtı. İçeri giren hırsızlar, güvenlik kamerlarından yüzlerini saklamaya çalışarak bir süre okulda dolaştı.Daha sonra anahtarlarını buldukları müdür yardımcılarının odasına giren şahıslar, çekmecedeki düzenlenecek olan etkinlikler için toplanan bin 240 TL parayı çaldı. Parayı çekmeceden alan şahıslar koşarak bölgeden uzaklaştı. Daha sonra okula gelen müdür yardımcıları paranın çalındığını anlayınca durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şahısların yakalanması için inceleme başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, okula giren şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişinin okul bahçesine girdiği görülüyor. Daha sonra pencereden içeri giren şahıslardan biri, diğer 2 şahsa kapıyı açıyor. Daha sonra bir süre içeride dolaşan şahıslar, müdür yardımcısının odasından parayı çalarak okuldan çıkıyorlar.