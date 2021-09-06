Okullar açıldı, trafik felç oldu

Yüz yüze eğitimin başladığı Kocaeli'de, şehir merkezlerine ulaşımın sağlandığı yollarda ve okul bölgelerinde trafik felç oldu.

Kocaeli'de yüz yüze eğitimin başladığı ilk günde trafikte yoğunluk yaşandı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler, hem de işe giden vatandaşlar yollara döküldü. İzmit ilçesi başta olmak üzere, kent genelinde ilçe merkezlerine ulaşımın sağlandığı yollarda, D-100 Karayolu'nda ve okul bölgelerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik polisleri ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda araçları yönlendirerek trafik akışını sürdürmeye çalışıyor.

Sabah erken saatlerde kentin bir çok noktasında yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. Görüntülerde okul bölgelerine ilerlemeye çalışan araçların oluşturduğu yoğunluk görünüyor.