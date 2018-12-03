Okullara spor salonu projesi devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu'na kazandırılacak olan spor salonunun inşaatı hızla ilerliyor.

Pek çok okula spor salonu kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir spor salonunu da Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu için inşa ediyor. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayacak olan spor salonu farklı spor dallarında antrenman yapma imkanı verecek. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunacak olan salon öğrencilerin dış ortamdan etkilenmeden spor yapmalarını sağlayacak. Darıca ilçesindeki spor faaliyetlerine katkı sağlayacak spor salonunda taş yünü asma tavan ve alüminyum asma tavan imalatları tamamlanırken çevre imalatları kapsamında granik parke taşların döşenmesi de gerçekleşti. Basket potaları da takılan spor salonunun giriş ve merdivenleri, mermerle kaplandı. Ayrıca basket sahasının özel kaplaması da tamamlandı.

Tüm binada ısıtma, havalandırma ve yangın tesisatının yapımına devam edilirken kazan dairesi imalatları da hızla tamamlanıyor. Soyunma odalarının oturma alanları ve dolap montajları yapılıyor. Tribün oturma koltuklarının montajına da başlayacak ekipler, ahşap kapıların bir kısmının montajını gerçekleştirdi.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu Kapalı Spor Salonu toplam bin 600 metrekare alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon halinde inşa edilecek.