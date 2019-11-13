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Okullarda geri dönüşüm eğitimi

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Gebze sınırları içerisindeki okullarda geri dönüşümle ilgili haftada iki gün öğrencilere eğitim semineri veriyor.


Eğitimlerde öğrencilere Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşümün önemi anlatılıyor. Ayrıca eğitimlerde çöp olarak gördüğümüz aslında çöp olmayan geri dönüşüme kazandırılması gereken atıklar ve ham maddeleri ilgili bilgiler veriliyor. Yılda 15 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Gebze Belediyesi olarak doğayı koruma ve geri dönüşüm konularında birçok çalışma yürüttük. Ama bu projelerin en önemlisi gelecek nesillerimizi çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmek. Bu doğrultuda okullarda verdiğimiz eğitim seminerleri ile öğrencilere çevre bilinci aşılamayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimiz aralıksız tüm okullarımızda sürecek” ifadelerini kullandı.

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