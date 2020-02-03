İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okulların ilk gününde Büyükşehir Zabıtası görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde okul önlerinde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişleri için görev yaptı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşın huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri yarıyıl tatili sonrasında okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için görev yaptı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde trafik zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin yol üzerinde güvenli bir şekilde geçiş yapmalarını sağladı.


Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri de İzmit ve Gebze ilçelerindeki okul önlerinde, öğrencilerin yollardan karşıdan karşıya geçişlerinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler eğitim öğretim dönemi boyunca okul önlerinde öğrencilerin yol güvenliğini sağlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.