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‘'Okuma Tiyatrosu'' engelli seyircilerle buluştu

Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen “Okuma Tiyatrosu” engelli seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.


Okuma Tiyatrosu'nda bu hafta Behiç Ak'ın yazdığı “Tek Kişilik Şehir” adlı oyun sahnelendi. SDKM Tatbikat Sahnesinde gerçekleştirilen oyunda seslendirmeyi Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları yaptı. Azer Şelte, Başar Alemdar, Çiğdem Benli ve Şafak Karali'nin seslendirdiği oyun yeni konseptiyle ilk defa görme engelliler için sergilendi.


“Tek Kişilik Şehir” adlı oyunda, günümüz insanını yalnızlığa iten ve giderek sadece "tek kişilik aileler" için kullanışlı hale gelmeye başlayan büyük kent yaşamının mizahi bir eleştirisi yapılıyor. Özel olarak hazırlanan yeni konseptte engelli seyirci için oyun metni okundu. Oyuncular tarafından seslendirilen oyun, engelli vatandaşlar için çeşitli efektlerle süslendi.

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