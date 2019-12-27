İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Okuma Tiyatrosu' Kocaeli Huzurevi sakinleriyle buluştu

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından Kocaeli Huzurevi sakinlerine, ‘Çın Sabahta’ adlı Okuma Tiyatrosu sahnelendi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından Kocaeli Huzurevi sakinlerine, ‘Çın Sabahta' adlı Okuma Tiyatrosu sahnelendi.


Şehir Tiyatroları oyuncularından Işık Öztorun ve Zeynep Dilara Saydam tarafından seslendirilen oyunda, toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı ve sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsü aktarıldı. Yaşlı bireylerin pür dikkat izlediği oyun sırasındaki mutlulukları görülmeye değerdi.


İki kadının hüzün dolu öyküsü


Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kocaeli Huzurevi sakinlerine ‘Çın Sabahta' adlı Okuma Tiyatrosu sahneleyerek keyifli dakikalar yaşamasını sağladı. İzleyicilere tiyatro oyun metinlerini tanıtmak veya tekrar hatırlatmak amacıyla düzenlenen Okuma Tiyatrosu'nda toplumun çok farklı kesimlerinden gelen, mutluluğu yakalayamamış, duyarlı, sevecen iki kadının hüzün dolu öyküsü ve insanların birbirlerinin yaşamlarından nasıl ders alıp hayata umutla bakabilecekleri aktarılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.