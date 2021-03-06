Okuma yarışmasının başvuru süresi uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen, "Edebi Hayat Okumaları" yarışmasının başvuru süresi 26 Mart gününe kadar uzatıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuar Şube Müdürlüğü, bu yıl İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 100. yılı olması ve 2021'in UNESCO tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesi dolayısıyla "Bilenlere Selam Olsun" sloganıyla Edebi Hayat Okumalarının üçüncüsünü düzenlemeye karar verdi. Yarışma kapsamında ortaokul öğrencileri vatan şairi Mehmet Akif'in, lise öğrencileri ise Türkçe şiirinin öncüsü Yunus Emre'nin seçkin eserlerinden oluşan iki farklı sette yer alan şiirlerden sınava girecek. Daha önce 5 Mart Cuma günü sona ereceği duyurulan başvuru süresi ise 26 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden üzerinden yapılabilir.

Edebi Hayat Okumaları sınavı 12 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek. Öğrencilere, şiirin konusu, yeri, zamanı, şahısları, olayları ve yazarın hayatı gibi sorulacak. Yarışmanın sonuçları 18 Haziran Cuma günü açıklanacak.