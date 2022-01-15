Olimpiyat şampiyonları bu salonda yetişecek

Kocaeli'nde geleceğin olimpiyat yıldızlarını yetiştirmek için mevcut jimnastik spor tesisini yeniden düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin olimpiyat yıldızlarını yetiştirmek için Sanayi Mahallesi'nde bulunan spor tesisini cimnastik branşının yapılabileceği şekilde yeniden düzenledi. Tesiste, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor okulları 6-14 yaş aralığındaki çocuklara temel hareket eğitiminden barfikse kadar cimnastiğin birçok alanında eğitimler veriyor. Bunların yanı sıra salon, Kocaeli'ndeki spor kulüplerine de hizmet veriyor.

Olimpiyat ruhunu kente yaymak amaçlandı

Daha önce çeşitli takım ve salon sporlarına yönelik hizmet veren çok amaçlı tesis yenilenerek cimnastik branşında da eğitim verilebilecek hale getirildi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından verilen dersleri aileler tribünden izleyebiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nün Sanayi Mahallesi'ndeki Cimnastik Spor Tesisinde ilk olarak geniş kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yapıldı. Mevcut cimnastik ekipmanları yenilendikten sonra havalandırma sistemi de yenilenen tesisin fiziki şartları iyileştirildi.

Cimnastiğe uygun hale getirildi

Yapılan tadilat çalışmalarının ardından bin 600 metrekare zeminin tabanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından cimnastiğe uygun hale getirildi. Cimnastik halıları, tırtıl, bat çık, üçgen ve silindir minder uygulamalarının yapıldığı salona, eğitimlerin eksiksiz ve tam yapılması için cimnastik kasası, paralel bar, barfiks aleti, denge aleti, halka aleti, trambolin ve tırmanma merdiveni gibi alet ve ekipmanlar da yenilendi.