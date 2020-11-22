Ölmekten kurtarılan 'Toki' değişimi ile şaşırtıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar tarafından ölmek üzereyken bulunan köpek, yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 'Toki' ismi verilen köpeğin 6 ay süren tedavi ve bakım neticesindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan Akçakoca TOKİ Konutları bölgesinde Ağustos ayında vatandaşlar tarafından uyuz hastalığı sebebiyle tüm tüyleri dökülmüş, yemek bulamadığı için ölmek üzere olan kangal cinsi bir köpek bulundu. Vatandaşlar köpeğin fotoğrafını sosyal medyada da paylaştı. Köpeğin durumunu gören Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyeleri harekete geçti. Dernek gönüllüleri, köpeği özel bir veteriner kliniğine götürdüler. Yaşlı olması nedeni ile aç kaldığı için hastalandığı belirlenen köpek tedavi altına alındı. 10 gün süren tedavisinin ardından ölümden dönen köpek iyileşmeye başladı. TOKİ konutları çevresinde bulunması nedeniyle 'Toki' ismi verilen köpek, daha sonra dernek üyeleri tarafından klinikten alınarak özel bir alanda bakıma alındı. Yaklaşık 6 aydır dernek üyeleri tarafından bakımı sürdürülen 'Toki' sağlığına kavuştu. Tüyleri tekrardan uzayan Toki, değişimi ile görenleri şaşırtıyor.

“Hiçbir tüyü kalmamış, yemek bulamamış, ölüme yatmış şekilde bulunmuş”

Toki'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, “İzmit Akçakoca TOKİ konutları mevkiinde maalesef vücudunda hiçbir tüyü kalmamış, yemek bulamamış, ölüme yatmış şekilde bulunmuş. Bir gönüllü fotoğrafını çekip, bir yerel gazeteye vererek iyileştirilmesini istemiş. Bizim de bu haber üzerine bilgimiz oldu. Hemen müdahale ettik. TOKİ konutları çevresinde bulunduğu için adını da Toki koyduk. Hemen veteriner kliniğine aldırdık. Çok yaşlı olduğu tespit edildi. Kangal köpeği, yıllarca bakılıp atılmış köpeklerden. Toki'nin tedavisini yaklaşık 10 gün boyunca klinikte devam ettirdik. Uyuz banyosu, ilaçları, kan bakımı ile tedavisini yaptırdık. Daha sonra klinikte daha fazla tutamadık. Gönüllülerimizden bir tanesinin burada keçilerine baktığı alan var. Bize küçük bir yer tahsis etti. Kurtardığımız, yaşama döndürdüğümüz canlara bir süreliğine burada bakıyoruz. Toki'mizi de bu alana aldık. Bizler de iki günde bir gelip bakımını yapıyoruz. Toki erkek. Kısır olduğu için yaşlılığına rağmen biraz çapkın. Onun için buradaki erkeklerle de kavga edip kendisini yaralayabiliyor. Şimdi de biraz yaraları oluşmuş, gerekli tedaviyi yaptık. Gayet mutlu" dedi.

“Toki gibi birçok canımız var tedavisini yaptırdığımız ama borcunu ödeyemediğimiz”

Toki'nin sağlığına kavuşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ketanağ, en büyük problemlerinin tedavi ettirdikleri sokak hayvanları için maddi destek bulamamak olduğunu ifade ederek, “Toki ölüme yatmış durumdaydı, ölmek üzereydi. Şu an hayatta. Uyuz hastalığına gıda bulamadığı için bağışıklığı düşmüş ve yakalanmış. Beslenemediği için hastalık her yere yayılıyor ve bir süre sonra ölümle burun buruna geliyorlar. Toki de ölümden döndü. Bizim en büyük problemimiz tedavi ettirdiğimiz Toki ve nice canlara kaynak bulamıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden Toki'nin tedavisi için ilan açtık. Birkaç gönüllümüzün desteği oldu ve Toki'nin tedavi ücretinin 300 TL'si ödendi. Ama geriye kalan 700 TL kliniğe borç olarak durmakta. Toki gibi birçok canımız var tedavisini yaptırdığımız ama borcunu ödeyemediğimiz. İnsanlar zarar vermesinler. Sevmek zorunda değilsiniz ama onların yaşam haklarına saygı duy, ona tekme atma. Yeryüzü sadece insanların değil. Destek olamıyorsanız köstek olmayın. İnsanlara bu mesajı verebiliriz” diye konuştu.