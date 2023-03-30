Ömer'e çarpıp kaçan özel halk otobüsünün sürücüsü yakalandı

Kocaeli'de otobüs çarpması neticesinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ömer Koç'a çarptıktan sonra kaçan özel halk otobüsü şoförü, yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, bir arkadaki otobüsün kamerasına kazanın acı görüntüleri saniye saniye yansıdı.

Sabah 09.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana gelen kazada, ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki Ömer Koç hayatını kaybetmişti. Ömer'in koşarak yolun karşısına geçmek istediği esnada, 41 J 0395 plakalı özel halk otobüsünün şoförü çocuğa çarparak hızla bölgeden uzaklaşmıştı. Bir süre sonra otobüsün şoförü A.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın, ilk ifadesinde çocuğu görmediğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, kazanın en acı görüntüsü ise arkadan seyreden özel halk otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün duraktan çıkıp yoluna devam ettiği, Ömer'in ise bir süre sürüklenip sonrasında kanlar içinde yerde hareketsiz kaldığı görüldü.