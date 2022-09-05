Omuz atma kavgasında kan aktı

Kocaeli'de iki şahıs birbirlerine omuz attıkları gerekçesiyle kavgaya tutuştu. Şahıslardan biri, kafa attığı kişiyi olaydan yaklaşık 15 dakika sonra bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı çevresindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede iki şahıs arasında birbirlerine omuz attıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri B.D.'ye kafa attı. Kavga bir süre sonra sokağa taşındı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Kafe tuvaletinde bıçakladı

Olaydan yaklaşık 15 dakika sonra meydan üzerinde başka bir kafede karşılaşan şahıslar arasında yeniden tartışma çıktı. Bu kez bıçaklanan B.D., panikle kafenin tuvaletine saklandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar olay yerinden kaçarken, B.D. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 3 şüpheli de bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

O anlar kamerada

Öte yandan, kavganın ilk anları anbean kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülülerde, bir şüphelinin B.D.'ye kafa attığı, kafede bulunan diğer kişilerin şahısları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.