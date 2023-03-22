On bir ayın sultanı ‘Ramazan' kılınan teravih namazıyla başladı

Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de eda edildi. 11 aydır bu özlemi yaşayan vatandaşlar, camilere akın etti.

İslam dininde önemli bir yere sahip olan, Müslümanlar için sevapların arttığı, günahların affedildiği Ramazan ayı kılınan ilk teravih namazıyla başladı. '11 ayın sultanı' olarak adlandırılan Ramazan'da yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de vatandaşlar camilere akın etti. Fevziye Camii'nde ise ilk teravih namazının coşkusu yaşandı. Kent genelindeki camilerde hatim programları başladı.

“Ramazan mevsimiz hepimiz için mübarek olsun”

Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan yaptığı vaazda, "Ramazan boyunca mukabelelerle, hatim ve teravih namazlarıyla hayır, hasenatımızla, yardımlarımızla, dayanışmamızla güzel bir mevsim olsun. Geçmişlerimizin rahmetine vesile olacak, hayatta olanlarımızın istikamet, hidayetinin devamına vesile olacak bir mevsim olsun. Gecemiz, gündüzümüz hayırlı olsun. Ramazan mevsimiz hepimiz için mübarek olsun” dedi.