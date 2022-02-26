Öngörülebilir hastalıklara karşı 732 okulda önlem alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm yıl boyunca sivrisinek ve karasinek gibi zararlılarla karşı mücadele çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Halk sağlığını tehdit eden ve hastalıkların yayılmasına aracılık eden haşere ve kemirgenler hedef alındı. Haşereler ve kemirgenler gibi zararlılara yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan ilk ve ortaöğretim seviyesindeki 732 okulda ilaçlama çalışmaları yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamada, özellikle okul lavaboları, ardiye, kalorifer dairesi gibi zararlı canlıların üreme odaklarını oluşturan hedef noktalarda gerçekleştirildi. Okullarda uygulanan ilaçlama ile kemirgenlerden bulaşan hantavirüs enfeksiyonları, veba, leptospira enfeksiyonları ile haşerelerden kaynaklanan verem, tifüs, dizanteri gibi hastalıklarla mücadelede hedeflendi.