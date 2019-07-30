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Onlarca kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kuyumcu mağazasını gece saatlerinde boşaltarak 60 kişiyi dolandırdığı iddia edilen firma sahibi tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kuyumcu mağazasını gece saatlerinde boşaltarak 60 kişiyi dolandırdığı iddia edilen firma sahibi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren, yüksek faiz verme vaadiyle vatandaşlardan altın ve döviz toplayan, uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı belirtilen bir kuyumcu mağazası, 2 Mayıs gecesi kepenk kapattı. Yatırımları hakkında bilgi almak için ertesi gün kuyumcu dükkanına gelen vatandaşlar ise mağazanın önünde saatlerce bekledi. Kuyumcu mağazanın kapatıldığını öğrenen vatandaşlar soluğu Kocaeli Adliyesinde aldı. Alacağı olduğu iddia edilen 60 kişi Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firma sahibi H.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince H.G., dün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen H.G. yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan H.G.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

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