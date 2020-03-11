Dr. Ahmed Cihad Doruk, “Operasyondan sonra 2 ay kadar abartılı şekilde gülmek, kahkaha atmak ve gözlük kullanmak gibi durumlardan kaçınmak gerekir” dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kulak Burun Boğaz bölümünden Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk, burun estetiği ile ilgili hastaların merak ettikleri konular hakkında önemli bilgiler verdi. 18 yaşından büyük her insanın burun estetiği yaptırabileceğini söyleyen Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk, operasyonun başarıya ulaşması için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti. Burun estetiğinin en sık yapılan cerrahi operasyonlar arasında yer aldığını belirten Doruk, burun estetiğinin kişinin yüz şekline orantılı olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Operasyon sonrasında sürekli gülmenin estetiğin başarılı olmasını etkilediğini kaydeden Doruk, iyi bir hekimin seçilmesinin de önemli olduğunu dile getirdi.

“Bilgi ve birikimi yüksek hekimler tercih edilmeli”

Burun estetiğinin nedenleri ve etkileri ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Ahmed Cihad Doruk, “Burun, gözlerle beraber yüzün karakteristiğini belirler. Kemerli ve burun ucu düşük bir burun, kişiyi daha yorgun ve yaşlı gösterirken, burun kökü yüksek bir burun daha sinirli bir görünüm verir. Eğri bir burun kişide öz güven zedelenmesine neden olabilir. Rinoplasti burun şeklinin hastaya özgün bir şekilde düzeltmeyi amaçlar. Burun sırtındaki fazlalığın alınması, burun ucunun yükseltilmesi veya düşürülmesi, burun deliklerinin küçültülmesi veya genişletilmesi, geniş burun tabanının daraltılması rinoplasti kapsamında en sık yapılan işlemlerden bazılarıdır. Bu noktada önemli olan kişinin istekleriyle cerrahi olanakların kesiştiği yerde var olan potansiyelin ortaya çıkarılması olacaktır. Operasyonla alakalı beklentilerin net ve makul bir şekilde belirlenmesi, bu konuda tecrübe, bilgi ve birikimi yüksek hekimlerin tercih edilmesi başarıyı ve memnuniyeti etkileyen unsurlardır” dedi.

“Burun estetiği en sık yapılan cerrahi operasyondur”

Burun estetiğini yapan hekimin yetkinliğinin de önemine dikkat çeken Op. Dr. Doruk, “Burun estetiği günümüzde en sık yapılan cerrahi operasyondur. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanları da eğer rinoplasti ile ilgileniyorsa bu operasyonu rahatlıkla yapabilirler. Ameliyat buruna estetik görünüm kazandırmanın yanında koku alma, nefes alma, solunan havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi gibi çok önemli işlevlerde de problemler varsa, bunları da düzeltmeyi hedefler. Bu problemler kişiye özel olduğundan en sağlıklı sonuca doktorunuza danışarak ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

“Çok güzel görünen burnun şekli sizin yüz yapınıza uygun olmayabilir”

Burun estetiğinin yüz yapısına göre yapılması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Doruk, “Burun estetiği operasyonu esnasında sadece burun ucuna sadece burun sırtına veya deliklerine müdahale edilebildiği gibi problemin nerede olduğuna bağlı olarak tümüne de müdahale edilebilir. Operasyondan önce doktorun detaylı muayenesi ve yüz analizi ile problemlerin ortaya konulması, kişinin isteklerinin ve beklentilerinin masaya yatırılması gerekmektedir. Size göre çok büyük gibi görünen problem çok kolay çözülebileceği gibi çok kolay halledilebilecek bir problem cerrahi açıdan büyük zorluklar içeriyor olabilir. Ayrıca başkasının yüz yapısına çok güzel görünen burun şekli, sizin yüz yapınıza uygun olmayabilir. Bu detaylar operasyondan önce tartışılırsa sonuç hasta açısından da doktor açısından da daha yüz güldürücü olacaktır” şeklinde konuştu.

“Şişlik şikayetleri eskiye göre daha az görülüyor”

Günümüzde yapılan operasyonların başarısının geçmişe göre arttığını dile getiren Op. Dr. Doruk, “İşlem açık teknik olarak bilinen burun ucundan küçük bir kesi ile olabileceği gibi, kapalı teknik olarak bilinen tamamen burun içinden dışarıdan görünecek hiçbir kesi olmadan da yapılabilir. Bu tekniklerin birinin diğerine bariz bir üstünlüğü yoktur, her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Hangisine karar verileceği hasta özelinde cerrah ile hastanın birlikte müzakeresiyle karar verilir. Burun ameliyatı ile ilgili birçok efsanenin anlatıldığını duymuşsunuzdur. Buruna konulan gazlı bez yapımı tamponlar, o tamponların çıkarılması, gözlerde, yüzde morarma ve şişme, dayanılmaz ağrılar gibi Günümüzde bazı cerrahlar hiç tampon kullanmazken birçoğu konulup çıkarılması çok daha rahat olan silikon tamponlar tercih etmektedir. Göz ile yüz çevresinde morluk ve şişlik de geçmişteki cerrahilere oranla daha az görülmektedir. Operasyon sonrası verilen ağrı kesicilerle ağrılar da çok daha rahat ve hızlı bir şekilde iyileşmektedir” ifadelerini kullandı.

“Gözlük takmak ve abartılı gülmek operasyonun başarısını etkiliyor”

Ameliyat sonrasındaki süreç hakkında da bilgiler aktaran Op. Dr. Cihad Doruk, “Genellikle operasyon sonrası birinci haftada silikon tamponlar ve burun üstüne konulan burun ateli çıkarılmaktadır. Bu süreden sonra kişi gündelik hayatına bazı küçük sınırlamalarla geri dönebilir. Operasyon sonrası burunda ve yüzde şişlikler oluşabilir. Yüzdeki şişlikler 10 güne kadar tamamen gerilerken burun sırtındaki ve ucundaki ödemin yüzde 80'i 2 ayda, kalan kısmı da kişinin cilt yapısı ve iyileşme faktörlerine göre 6 ile 18 ay arasında bir sürede geriler. Rinoplastide başarıyı etkileyen en önemli faktörün cilt kalitesi olduğunu, en ideal cilt yapısının normal kalınlıktaki cilt olduğunu kabul edebiliriz. Ayrıca ileri derecede eğri burun vak'alarında da ameliyat sonrası beklentiyi makul düzeyde tutmak daha uygun bir yaklaşım olacaktır. Bunun yanında ameliyat bitiminden itibaren 2 ay süreyle burna darbe almak, güneş gözlüğü veya numaralı gözlük takmak, güneş ışınlarından korunmamak, abartılı gülmek ve kahkaha atmak gibi durumlar operasyonun uzun dönem başarısını etkileyen diğer faktörlerden bazılarıdır” dedi.