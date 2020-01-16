Op. Dr. Cem Alan sünnet konusunda bilgilendirdi

Dr. Cem Alan önemli uyarılarda bulundu.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan, "Fimozis, parafimozis, balanit, üriner enfeksiyon sünnetsizlere özel durumlardır. Bunların sünnetlilerde görülmemesi ya da ender olarak görülmesi sünnetin potansiyel avantajları olarak sıralanabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların azaltılması da sünnetin potansiyel yararları arasında sayılabilir. Yapılan çalışmalar sünnetsiz çocukların sünnetlilere oranla 20 kata varan artmış üriner enfeksiyon riskine sahip olduğunu göstermektedir. Operasyon sonrasında çocuğun sünnet sonrası yaşayabileceği geçici davranışsal ve fizyolojik değişikliklere ve potansiyel komplikasyonlara da dikkat edilmelidir" dedi.

Hangi durumlarda sünnetin riskli olduğunu anlatan Op. Dr. Alan şunları söyledi: "Cerrahi düzeltme gerektiren anomaliler varsa, sünnet derisi gerekli olabileceğinden sünnet yapılmamalıdır. Bu anomaliler hipospadias (peygamber sünneti), epispadias, penil eğrilik vs. şeklinde sıralanabilir. Kasık fıtığı ve yumurtalık kesesi sıvısı olan yeni doğanlarda eş zamanlı müdahale edilmelidir. Kanama bozukluğu olanlarda sünnet yapılmamalı, eğer yapılmak isteniyor ise kanama problemi için hemotoloji uzmanının uygun göreceği ek medikal önlem ve tedaviler eşliğinde yapılabilir."

Kanama ve enfeksiyon riski olabilir

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan sünnet teknikleri ve oluşabilecek komplikasyonlardan da bahsetti ve şöyle konuştu: “Dorsal slit, shield metodu, özel sünnet klempleri , slit ve eksizyon, sleeve metodu gibi bir çok metod olmakla beraber en çok kullanılan yöntem shield metodu ve slit ve eksizyon metodlarıdır. Sünnet yapılırken kullanılan enerji kaynakları lazer, elektrokoter ve termokoterdir. Ulaşılabilirlik ve maliyet açısından en çok kullanılan elektrokoterdir. Sünnette en sık karşılaşılan komplikasyon kanamadır. İkinci sıklıkla oluşabilecek komplikasyon yara yeri enfeksiyonudur. Yaralar, antibiyotikli pomadlarla ve günlük pansumanlar ile çoğunlukla problemsiz iyileşebilmektedir. Meatal darlık, derinin glansa yapışıklığı, fimozis, sünnet derisinin fazla veya az kesilmesi, peniste kanlanma bozukluğu cerrahiye bağlı oluşabilecek komplikasyonlar arasında yer alır."

Yara ortalama 2 hafta sonra iyileşiyor

Sünnet sonrası bakımı anlatan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Cem Alan, "Yenidoğan sünneti sonrası penise lokal anastezik krem uygulanabilir. Yara yerinin tamamen iyileşmesi 2 haftayı bulabilir. Psikolojik etkilenme açısından 1 - 1.5 yaşından sonra 7 - 8 yaşına kadar lokal anestezi altında sünnet önerilmemektedir. Eğer yapılması isteniyor ise sünnetin genel anestezi altında gerçekleştirilmesinde fayda var" dedi.