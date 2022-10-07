Oramiral Orhan Karabulut Caddesi'ne 300 ton asfalt

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Oramiral Orhan Karabulut Caddesi'ne 300 ton sıcak asfalt serildi.

İlçe genelinde zamanla deforme olan yolların onarım çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi ekipler, son olarak Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'ne de ulaşımı sağlayan ve yoğun olarak kullanılan Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Oramiral Orhan Karabulut Caddesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 200 metre uzunluğundaki caddeye 300 bin ton sıcak asfalt serildi.