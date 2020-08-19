İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Orhan Mahallesi yolları artık daha güvenli

İzmit’in genelindeki yol bakım-onarım çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi’nin zamanla çökme ve şişme meydana gelen parke yolunu yeniledi.

İzmit'in genelindeki yol bakım-onarım çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi'nin zamanla çökme ve şişme meydana gelen parke yolunu yeniledi.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit'in her noktasında üst yapı iyileştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, vatandaşların günlük hayatta sıklıkla kullandıkları yolların bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İzmit Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Orhan Mahallesi Tulkut Geçidi Sokak'ta yumuşayan zeminden dolayı şişme ve çökme meydana gelen parke yolu yenileyerek daha güvenli hale getirdi.


Ekipler, 500 metrekarelik alandaki deforme olan parke taşlarını, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilememesi adına kısa sürede yeniledi. Daha düzenli ve güvenli bir parke yola kavuşan mahalle sakinleri de, İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.