Orhangazi Spor Salonu hizmete gireceği güne hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaat çalışmaları tamamlanan Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda ince detay ve çevre düzenleme işleri kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları, çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bu kapsamda inşaat çalışmaları tamamlanan ve bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda ince detay ve çevre düzenleme işleri başladı. Dış cephesinden içeride bulunan spor salonuna kadar büyük işleri tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geriye kalan ufak ve detay işleri de bitirerek salonu hizmete hazır hale getirmek için hummalı şekilde çalışıyor. Spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak. Salonun yapımında 28 ton demir 366 metreküp alüminyum kompozit panel, bin 840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, yaklaşık 450 metreküp hazır beton kullanılacak. 633 metrekare FİBA onaylı PVC zemin kaplaması uygulaması yapılacak.