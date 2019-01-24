Orhangazi Spor Salonu'nun zemin kat çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi için başlattığı kapalı spor salonu yapım çalışmaları zemin kat ile başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonları zaman zaman da halkın kullanımına sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi bu salonlardan birini de Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi için yapıyor. Spor salonunun zemin kat hasırlı beton imalatı tamamlanırken çelik kolonlar yerleştirilmeye başlanıldı.

Körfez'de yaşayan 50 bin gencin yararlanabileceği Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nun geçtiğimiz ayda yapılan temel atımından sonra işler hummalı şekilde devam ediyor. Son olarak yapının zemin kat betonları döküldü. Tribün kalıbı da kurulan yapının çelik kolonları hızla dikilmeye başlandı. Bu hafta tribün kalıpları sökülecek olan kapalı spor salonunun izolasyon ve koruma duvar işleri de başladı. Ayrıca ekipler, çelik konstrüksiyon imalatına da devam ediyor.

Sahanın temel altı betonu dökülüyor. Proje kapsamında döşeme demirleri bağlanan su deposunun betonu dökülecek. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. Yapının birinci katında diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet de salon yer alacak Spor salonunda 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, tuvaletler ve büfe için ayrılmış kısımlar yer alacak.