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Orhaniye - Kozluca yolu konforlu hale getiriliyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, beş köyün grup bağlantı yolu olan Orhaniye-Kozluca yolunda asfaltlama çalışmaları öncesi yol düzeltme, iyileştirme çalışmaları yapıyor.


İzmit ilçesinde üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İzmit'te beş köyü birbirine bağlayan 2.5 kilometrelik Orhaniye- Kozluca yolunda asfalt öncesi düzeltme, iyileştirme terasman çalışması yapıyor. Durhasan, Kozluca, Balören, Dağköy, Sultaniye köylerini birbirine bağlayan yolda ekipler, yolu trafik taşıma yüküne uygun hale getirmek için 5 bin 500 ton pilant mix temel serimi yapacak. Pmt serilmesinin ardından 2.5 kilometrelik Orhaniye-Kozluca yoluna 3 bin 500 ton asfalt serilecek.

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