Orhaniye Mahallesindeki yollar asfalta buluştu

Kentteki dokuyu değiştirmek adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Kışla mevkiini de asfaltla buluşturdu. Yıllardır toprak olan yolda asfalt çalışması yapan ekipler böylece bölge halkının daha konforlu ulaşım imkanına kavuşmasını sağladı. Yaklaşık 1 kilometre yolda yapılan çalışmalar sırasında bin 700 ton pmt, bin 300 ton minder asfalt kullanıldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcı Emirşah Torun, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Orhaniye Mahallesi Muhtarı Recep Özcan bölgede incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “İzmit Belediyesi olarak bütün mahalle ve köylere hizmet götürmeye devam ediyoruz. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizin güzel köylerinden biri olan Orhaniye'de asfalt çalışmamız devam ediyor. Uzun zamandır girilmemiş bu bölgelere vatandaşlarımızın talebiyle hizmet getirdik” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışmaları kentin çeşitli bölgelerinde aralıksız devam edecek.