Orman Okulu Doğa Eğitim Kampüsü'nde eğitimler devam ediyor

Doğa Eğitim Kampüsü projesi çerçevesinde ‘Orman Okulu Alternatif Eğitim' yaklaşımını konu alan eğitmen eğitimlerinin ikincisi Sarısu Gençlik Kampı'nda gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Doğa Eğitim Kampüsü projesi çerçevesinde ‘Orman Okulu Alternatif Eğitim' yaklaşımını konu alan eğitmen eğitimlerinin ikincisi gerçekleştirildi. Sarısu Gençlik Kampında gerçekleştirilen eğitim 3 gün süreyle devam etti.

Eğitimler, Kadın Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç'in katılımı ile peyzaj yüksek mimarı Harika Taze ve okul öncesi öğretmeni Esra Gündüz tarafından verildi. Alternatif eğitim yaklaşımları ve orman okulu, doğa temelli öğrenmede ekolojik yaklaşımlar, doğadaki riskler ve risk yönetimi, doğa eğitim kampüsü modeli ve modülleri, ekofobi ve biyofili, ormanda bir gün planlama ve doğayı sınıfa taşımak konularını ele alan uygulamalı ve teorik eğitimler ile İzmit Belediyesi Orman Okulu modeli aktarıldı.

Ekim ayı itibariyle eğitime katılan öğretmenler kendi öğrencileriyle eğitmenler eşliğinde Doğa Eğitim Kampüsü'nde 5 hafta uygulama imkanı bulacaklar.