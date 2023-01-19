İhlas Haber Ajansı

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Ormanda define ararken jandarmaya suçüstü yakalandılar

Kocaeli’de tarihi eser kaçakçılığı yapmak üzere izinsiz kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı yapmak üzere izinsiz kazı yapan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Derince ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli süreç başladığı öğrenildi.

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