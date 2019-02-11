Ormandan kaçak odun kesenler jandarmaya yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ormandan kaçak ağaç kesen 2 kişi, kestikleri ağaçları yükledikleri araç ile jandarma ekiplerine yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.

Olay Gölcük Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi'nde yol kontrolleri yapan Gölcük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri 19 UD 462 plakalı panelvan bir minibüsü durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, araç kasasında çok sayıda yeni kesilmiş ağaç olduğunu tespit etti. Ağaçların kaçak kesildiğini belirleyen ekipler, şahısların üst aramasında ise 1 adet el yapımı tabanca ele geçirdi.

Kaçak odunların olduğu araçta bulunan H.A. ve N.Ç. adlı şahıslar, Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildikleri Gölcük Adliyesinde ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. El konulan kaçak kesilmiş odunların içinde olduğu araç ise Gölcük Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.