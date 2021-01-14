Ormanlık alanda gece kaybolan iki genç donmamak için brandanın altında sabahladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çalışmak için gittikleri ormanlık alanda dönüş yolunda gece saatlerinde kaybolan iki genç, arama kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Buldukları brandanın altında sabahlayan gençler, sığındıkları köy evinde bulundu.

Olay dün gece 02.00 sıralarında Gölcük Değirmendere bal ormanları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kubilay E.(18) ve Mehmet Ç.(16) adlı iki arkadaş, çalışmak için gittikleri bal ormanları mevkiinde işi aldıkları şahıs ile kavga edince gece saatlerinde geri dönmek üzere yürüme yola çıktılar. Gece karanlığında yollarını kaybeden ve kar yağışı ile birlikte ilerlemekte güçlük çeken iki genç, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak yardım istedi.

Gece başlayan aramalardan sonuç alamadılar

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece 02.30 sıralarında bölgeye gelerek arama başlatan ekipler, sabaha kadar süren arama çalışmalarından sonuç alamadı. Telefonları kapanan gençlerle irtibat kuramayan ekipler, 6 saatlik aramanın ardından sabah yeniden arama başlatmak üzere polis merkezine döndü. Sabah erken saatlerde gençlerin bir köy evine sığındığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Kaybolan gençlerden haber gelince yola çıktılar

Yukarı Değirmendere Mahalle Muhtarı Arif Şimşek eşliğinde ihbar verilen adrese doğru yola çıkan polis ve AFAD ekipleri, ulaştıkları adresten iki genci sığındıkları köy evinden teslim aldı. Geceyi buldukları bir brandanın altına girerek geçirdiklerini söyleyen gençler, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenerek Değirmendere Polis Merkezi'ne götürüldü.

Geceyi donmamak için buldukları brandanın altında geçirdiler

Çalışmak için geldikleri ormanda gece karanlığı ve kar yağışı nedeniyle kaybolduklarını söyleyen Kubilay E., “Çalıştığımız yerdeki kişiyle kavga ettik. Çıkmak zorunda kaldık. Çıkınca da ormanlık alanda karanlıkta kaybolduk. Kar başladı, telefonumuz kapandı. Branda bulduk, onun altında sabahladık. Sabah olunca da buraya geldik. Gün ağarınca yolumuzu bulabildik” dedi.

Ormanlık alandan yürüyerek köy evine sığındılar

Akrabası olan çocukların sabah saatlerinde evlerine sığındığını ifade eden İbrahim Çar, “Bize sığındılar. Sabah 07.00'de muhtar beni aramıştı. Benim burada kaldığımı biliyordu. Acaba buraya geldiler mi, sığındılar mı diye sordu bana. Aşağıdaydım buraya geldiğimizde kahvaltı yaparken çocuklar bana seslendi. Çıktım, bunları görünce hemen muhtara bilgi verdim. Sağ, salim hiçbir sağlık problemleri yok diye. Akabinde muhtar da AFAD ekibiyle gelip aldılar sağ olsunlar” diye konuştu.