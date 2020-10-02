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Ormanlık alanda kaybolan engelli şahsı kurtarma ekipleri buldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde babasıyla gittiği ormanlık alanda kaybolan engelli şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin 2 saatlik araması sonucunda iz köpekleriyle bulundu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde babasıyla gittiği ormanlık alanda kaybolan engelli şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin 2 saatlik araması sonucunda iz köpekleriyle bulundu.


Kartepe Serinlik Mahallesi'nde ormanda kaybolan vatandaş, Kocaeli AFAD ve Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucu bulundu. Edinilen bilgiye göre Serinlik Mahallesi'nde babasıyla birlikte ormanlık bölgede kestane toplamaya giden zihinsel engelli K.Ö.(34), bir süre sonra kayboldu. Uzun aramalar sonucu oğlunu bulamayan babanın ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve AFAD'dan ekipleri yönlendirildi.


Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, saat 18.00 sıralarında arama çalışması başlattı. İz Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrasında, kayıp K.Ö., kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta iz köpekleri tarafından elinde kova ile ormanlık alanda bulundu. Kurtarma ekiplerinin aracına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen K.Ö.'ye kavuşan babası ise büyük sevinçle oğluna sarıldı.

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