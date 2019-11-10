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Ormanlık alanda mahsur kalan şahsı AFAD kurtardı

Doğa yürüyüşü için geldiği Kocaeli’nin Başiskele ilçesi ormanlık alanında ayağı burkularak mahsur kalan şahıs, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Doğa yürüyüşü için geldiği Kocaeli'nin Başiskele ilçesi ormanlık alanında ayağı burkularak mahsur kalan şahıs, AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Başiskele Yuvacık Aytepe'de mahsur kalan vatandaş için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Cumartesi öğle saatlerinde, Başiskele Yuvacık Aytepe bölgesinde doğa yürüyüşü için İstanbul'dan gelen 12 kişilik arkadaş grubundan Murat K.'nin (40) ayağı burkuldu. Yürüyemeyen Murat K.'yi ormandan çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden AFAD ve 112 ekipleri, mahsur kalan vatandaşı sedyeye alarak ambulansa ulaştırdı.


İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Murat K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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