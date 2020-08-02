Ormanlık alandaki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda 1 kişinin ölümüne neden olan silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 31 Temmuz Cuma akşam saatlerinde Derince Mersincik Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alana otomobillerle gelen Ramazan Gögerçin (25) ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ramazan Gögerçin ve ismi öğrenilemeyen şahıs silahla vurularak yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yaralanan Ramazan Gögerçin ve S.N.T. adlı şahıs olay yerinde bulunan yakınları tarafından araçlara bindirilerek Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Gögerçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gögerçin'in cenazesi, dün öğle namazını müteakiben İzmit Serdar Mahallesi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede olaya karıştığı belirlenen E.D., S.N.T. ve Ö.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Ö.G., ifadesinin ardından serbest bırakılırken E.D. ve S.N.T. ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan S.N.T. tutuklanırken, E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.