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Ormanlık yangını fabrikaya sıçradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çıkan ormanlık ve çalılık yangını fabrikaya sıçradı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan ormanlık ve çalılık yangını fabrikaya sıçradı. Fabrikada patlamalı yangın meydana gelirken çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.


Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pelitli ile Mollafeneri arasında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Çıkan yangın ormanlık alanın yanında bulunan fabrikalara sıçradı. Yangından dolayı bir fabrikada patlamalı yangın meydana geldi. Yangına Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, havadan da söndürme işlemi devam ediyor.


Öte yandan görgü tanıkları yangının hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar, “Arkadaşlardan bir tanesi piknik alanına gelmiş. Çok büyük bir alanda yangın olduğunu gözledik. İki fabrikaya sıçradığını öğrendik. Ekipler müdahale müdahale ediyor. Daha ilerlerse yangın aşağı tarafta petrol ofisleri var oraya sıçrayabilir” dedi.

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