Ormanya 15 günde 450 bin ziyaretçiyi ağırladı

KOCAELİ(İHA) – Avrupa'nın en büyük doğal yaşam merkezi olan Kocaeli'deki Ormanya, karne tatilinde yerli ve yabancı 450 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yarıyıl tatili boyunca 450 bin kişiyi ağırlayan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Ulaşım kolaylığı nedeni ile çevre illerden sıklıkla ziyaretçi ağırlamaya devam eden Ormanya'nın son misafirleri yavru vatan Kıbrıs'tan oldu. Lefkoşa'dan Kocaeli'ye gelen Kıbrıslı grup, Ormanya'yı ziyaret ederek sırasıyla doğa yürüyüş parkurları, doğa okulu, göller, vahşi yaşam alanı ve hayvanat bahçesini gezdi.

On beş günlük tatilde yeni bir rekor da kıran Ormanya, 150 bini turist olmak üzere toplam 450 bin kişiyi ağırladı. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam merkezi Ormanya'nın son misafirleri Kıbrıslı grup, içerisinde zebra, yaban ördeği, yılkı atı ve 49 türdeki görmedikleri hayvanları tanıma fırsatı buldu. Gezilerinin sonunda oldukça memnun kaldıklarını dile getiren grup, “Böyle bir yerin ikinci vatanımızda olmasına çok mutluyuz, sık sık geleceğiz. Ormanya bizim de sayılır” dedi.

Kartepe Uzuntarla'da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya'yı ziyarete gelen Kıbrıslı Servet Abidin, “Ormanya'nın bitki örtüsünü inceleyip öğrenmeye geldim. Kıbrıs'la karşılaştıracak olursam çok farklı bir bitki örtüsü var. Keşke buraya yakın bir çevrede yaşasam ve böyle güzel yürüyüş yolları olsa. Her sabah mutlaka yürüyüşe çıkardım” diyerek sık sık Ormanya'ya geleceğini belirtti.

Kıbrıs Lefkoşa'dan gelen başka bir ziyaretçi Burak Günfer de, “Ormanya cennet gibi bir yer. 4 mevsim ayrı ayrı gelmek istiyorum. Kar yağdığı zaman görmek isterim, oturup saatlerce izlemek isterim. Doğanın tadını burada çıkarıyorum. Kıbrıs'ta böyle alanlar yok, kar yağışını da çok fazla göremiyoruz. Tatil için Türkiye'yi tercih etmemizin en büyük nedeni Ormanya” dedi.

Doğal yaşam parkı Ormanya'da; kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği ve sülün olmak üzere 49 türde 421 adet hayvan bulunuyor. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan alan içerisinde, birçok sosyal donatı da yer alıyor.