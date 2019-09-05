Ormanya BKM ekibinin filmine set oldu

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibinin rol aldığı ‘'Gamonya: Hayaller Ülkesi'' filmine ev sahipliği yaptı.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, BKM'nin ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibine film seti olarak hizmet verdi. Sevilen karakterlerin yer aldığı ‘'Gamonya; Hayaller Ülkesi'' filmi Ormanya'daki doğal ortamlarda ve hazırlanan özel sette çekildi. Ormanya'nın birçok noktasında çekilen sahneler ile Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin de tanıtımına katkı sunacak. BKM Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibinin rol aldığı son yapımı “Bizim Köyün Şarkısı” sinemada gişe rekorları kırdı. Ormanya'da çekilen filmin ise yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

“Gamonya; Hayaller Ülkesi'' filmi için doğal yaşam parkının içerisine set için köy inşa edildi. BKM ekibinin oluşturduğu rengarenk çocuk köyü, çekimlerin ardından ziyarete açıldı. Set için kurulan evler de bu bölümde sergilenecek.