Ormanya üst geçidine durak cebi yapılıyor

Kocaeli'de Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'ya ulaşımın sağlanacağı yeni üst geçidin altına toplu taşıma araçlarının yolcu indirebileceği durak cebi yapılıyor.

Kartepe'de D-100 Karayolu üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye'nin en önemli doğa turizm destinasyonu Ormanya'ya yaya ulaşımını sağlayacak üst geçit tamamlandı. Üst geçidin hemen altına da toplu taşıma araçlarının yolcu indirebileceği durak cebi yapılıyor. Ormanya üst geçidi Adapazarı istikametine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan durak cebi için parke, tretuvar yaya kaldırım çalışmaları sürüyor. Parke kaldırım tretuvar çalışmaları sonrası asfaltlanacak durak cebi ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının 280, 287 ve 289 numaralı hatları ile Adapazarı-İzmit araçları da yolcularını güvenli bir şekilde indirebilecek.