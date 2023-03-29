Ormanya yaya üst geçidinde sona gelindi

Kartepe'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya giden vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla yapılan üst geçitte sona gelindi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya yaya ulaşımını sağlayacak üst geçit yapımında sona gelindi. Üst geçitte çelik tabliye üzeri, ahşap kaplama ve ağaç desenli yüzey kaplama işleri yapılıyor. Asansör kuleleri, cephe cam montaj işleri yapılan üst geçidin merdiven çiçeklik saksılıkları küpeşte imalatı çalışmaları sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 45 metre uzunluktaki 4 metre genişlikte yaya üst geçidi, D-100 üzerinden Ormanya'ya yaya ulaşımını sağlayacak. Üst geçidin kolonları beton, ana kirişi çelik konstrüksiyon üzeri ise betonarme döşeme olacak. Görsel zenginlik açısından köprünün üzerine koyulacak saksılara çiçek ekilecek, üst geçit kolonları ağaç gövdesi giydirme şeklinde yapılacak.